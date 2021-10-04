عبدالعزيز الفضلي



تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد وأول انطلاقة حضورية للطلبة في المدارس الحكومية، قام كل من مدير منطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد ومديرة الشؤون التعليمية دلال الناهض بزيارات ميدانية تفقدية لعدة مدارس في منطقة العاصمة، للاطلاع على سير العملية التعليمية وجاهزية المدارس، والاطمئنان على مجريات العودة الآمنة لأبنائنا الطلبة وفق الإجراءات الصحية الحديثة، وذلك بعد انقطاع دام سنتين تقريبا جراء جائحة «كورونا».



وقال بوحمد انه تم تفقد جاهزية المدارس واستعدادها لسير عملية تعليمية آمنة للجميع، وذلك وفق الاشتراطات الصحية، والاطمئنان على مرافق المدارس وفصولها ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية وتحقيقها الحماية الفاعلة للطلبة، وتطبيق ذلك على أروقة المدرسة وتحقيق التباعد الجسدي، مشيرا إلى انه تم الاطمئنان على جاهزية الفصول وفاعليتها، وسير العملية التعليمية بسلاسة وأمان، وفق خطة تستهدف ضم ذلك مع تعويض الفاقد التعليمي وتمكين المتعلم.



وشملت الجولة زيارة مدرسة الفيحاء المتوسطة بنات، ومدرسة معن بن زائدة المتوسطة بنين، ومدرسة العديلية الابتدائية بنات ومدرسة عبدالعزيز الغربللي الابتدائية بنين ومدرسة البيروني.