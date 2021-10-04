تصدر فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي الجديد (فينوم: ليت ذير بي كارنيدج) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع مسجلا 90 مليون و100 ألف دولار.

أخرج الفيلم آندي سركيس، وبطولة كل من توم هاردي وودي هارلسون ومايكل وليامز.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (ذا آدامز فاميلي 2) (عائلة آدامز الجزء الثاني) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 18 مليون و7000 دولار.

وتراجع فيلم المغامرات والحركة ( شانج-شي آند ذا ليجيند أوف ذا تن رينجز) "شانج- شي وأسطورة الخواتم العشرة" من المركز الأول إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت ستة ملايين و37000 ألف دولار.

والفيلم بطولة سيمو ليو وأوكوافينا وفالا تشين وتوني لونج ومن إخراج ديستين كريتون.

وفي المركز الرابع جاء فيلم الجريمة والدراما الجديد (ذا ميني سانتس أوف نيوآرك) "الكثير من القديسين في نيوآرك" بإيرادات بلغت خمسة ملايين دولار.

الفيلم من إخراج آلان تايلور ومن بطولة أليساندرو نيفولا وليزلي أودوم جونيور وجون بيرنثال.

وتراجع الفيلم الدرامي الموسيقي (دير إيفان هانسن) "عزيزي إيفان هانسن" المأخوذ عن مسرحية موسيقية رائعة عرضت في برودواي من المركز الثاني الذي حققه الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس مسجلا مليوني و450 ألف دولار.

أخرج الفيلم ستيفن تشوبسكي ولعب دور البطولة كل من بن بلات وجوليان مور وكاتلين دنفر.