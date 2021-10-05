حنان عبد المعبود



أعلن رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية من مرض السرطان «كان» د.خالد الصالح عن تدريب 2046 ممرضا وممرضة، و1164 طبيب رعاية أولية حتى شهر سبتمبر.



وأكد الصالح في تصريح له انتهاء الحملة للدورة الـ 74 لتدريب الهيئة التمريضية بالتعاون مع إدارة الهيئة التمريضية بوزارة الصحة، مبينا ان الحملة قامت مؤخرا بتدريب عدد من الممرضين في المستشفيات الأهلية، في باكورة التعاون مع المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن تلك الدورات تأتي في إطار برامج حملة «كان» المستمرة، حيث تقوم الحملة بتدريب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة المصابين بالسرطان، لافتا إلى إعداد برنامج متكامل يقدمه اختصاصيو الأورام للمتدربين يتضمن تعريفا بمرض السرطان ومراحله ونسبة الإصابة به في الكويت والعالم وطرق التشخيص والعلاج والوقاية والاكتشاف المبكر.



وذكر أن الاهتمام بتدريب الأطباء والطواقم التمريضية لقربهم من المريض وذويه، حيث يهيئ لهم الإجابة عن أي تساؤلات بصورة علمية سليمة، مشيرا إلى أن الطواقم التمريضية هي التي تطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء، لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج، ويجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية، معربا عن سعادته للحماس الذي يلمسه من الممرضين واهتمامهم بالتدريب، لافتا إلى استمرار إقامة دورات تدريب أطباء الرعاية الأولية، حول التقصي على العلامات الأولية للإصابة بالأورام، وذلك كجانب مهم للتشخيص المبكر للأورام في مراحله الأولية، مما يساعد على رفع نسب الشفاء.