قام الإيطاليان جيانلويجي دوناروما وماركو فيراتي، نجما باريس سان جرمان، بتصرف مثير للجدل مساء الأحد بعد الهزيمة الاولى للفريق هذا الموسم بهدفين دون رد أمام ستاد رين في الدوري الفرنسي.



فوفقا لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، ذهب دوناروما وفيراتي إلى حفل عيد ميلاد زميلهما السابق زلاتان إبراهيموفيتش رغم الخسارة المفاجئة للفريق الباريسي.



وأقام المهاجم السويدي حفلا في أحد فنادق ميلانو احتفالا بإكماله الـ 40 عاما، وبدأت الاحتفالات بعد منتصف الليل إثر انتصار الروسونيري على أتالانتا في الدوري الإيطالي 3-2.



وتوجه لاعبو ميلان والجهاز الفني سريعا لحضور الحفل، حيث ظهر هناك الحارس مايك مايجنان وزملاؤه ثيو هيرنانديز وبيير كالولو والقائد أليسيو رومانيولي، بالإضافة إلى المدرب ستيفانو بيولي، والمدير الرياضي باولو مالديني، كما ذكرت الصحيفة أن الحفل شهد أيضا حضور غينارو غاتوزو، وبول بوغبا، وأنطونيو كاسانو، وأدريانو جالياني، ولوتشانو مودغي.