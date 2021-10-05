القاهرة - خلود ابو المجد



بعد إعلان الفنانة رانيا يوسف، عودتها من جديد لـ «السوشيال ميديا» بعد غياب، وذلك بعدما أطلقت صفحتها الجديدة على «فيسبوك» عقب إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة، نشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، وعلقت عليها: «المتشائم يرى أن الشمس قد غابت لكن المتفائل يرى أن الشمس أشرقت في مكان آخر»، واستقبل الجمهور عودتها ببعض الانتقادات خاصة ظهورها مرتدية باروكة سوداء بدلا من شعرها، وهو ما دفع عددا كبيرا من الجمهور لتوجيه اللوم لها.



من ناحية أخرى، تعيش رانيا حالة من النشاط الفني، حيث انتهت، بحسب مجلة «لها»، من تصوير جميع مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، الذي حققت من خلاله، نجاحا كبيرا، وعرضت منه عدة أجزاء خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرض الجزء الرابع لمتابعة ردود أفعال جمهورها، وهو من بطولة: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم، تأليـــف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي، بينما تصور حاليا مشاهدها في مسلسل «المماليك» استعدادا لعرضه في موســـم الشتـــاء، وهـــو ينتمي الى نوعية الـ 60 حلقة، من بطولتهــا وبيومي فـؤاد، وآخرين، وتأليـف هشام هلال، وإخراج حـــازم فـــودة.