«لا يتعمد نشر خطابات الكراهية، لكنه لا يمنعها، ولو أضرت بالمستخدمين»
فرانسيس هاوجن، إحدى مديرات فيسبوك سابقا، في بلاغ عن ممارسات مارك زوكربيرغ.
«اخترت الأدوار البطولية، وتجنبت أفلام عبودية السود»
ويل سميث، الممثل الأميركي، متحدثا عن اختياره لأدواره السينمائية.
«أنفق 4 ملايين دولار لإسكاتي وخسر»
أوماروزا نيومان، مساعدة الرئيس السابق ترامب، لمدة 17 سنة، تعلن كسبها القضية التي رفعها ضدها الرئيس السابق، لمنع نشر كتابها عنه.
«كل لحظة فيه مثيرة»
رامي مالك، الممثل الأميركي، مدافعا عن طول فيلم جيمس بوند الجديد - ساعتين و43 دقيقة - حيث يلعب فيه دور الشرير.
«فجروا أنفسهم أثناء تصويرهم فيديو يشرح كيفية تفجير ماكينات الصرف الآلي»
مايكل ماسمان، أحد مديري الشرطة الألمانية، يشرح أحداث القبض على عصابة أوروبية تخصصت في سرقة ماكينات الصرف الآلي، بعد فشلهم في تصوير فيديو يفيد غيرهم من المجرمين.