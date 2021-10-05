«فجروا أنفسهم أثناء تصويرهم فيديو يشرح كيفية تفجير ماكينات الصرف الآلي»

مايكل ماسمان، أحد مديري الشرطة الألمانية، يشرح أحداث القبض على عصابة أوروبية تخصصت في سرقة ماكينات الصرف الآلي، بعد فشلهم في تصوير فيديو يفيد غيرهم من المجرمين.