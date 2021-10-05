دعما منها لجهود وزارة التربية في استعدادها لبداية العام الدراسي قامت جمعية إحياء التراث الإسلامي بتوزيع علب الوجبات الخفيفة والمياه على طلبة مدارس منطقة قرطبة.



وقال أمين سر جمعية إحياء التراث الإسلامي وليد الربيعة: لا شك ان العودة إلى مقاعد الدراسة النظامية بعد فترة انقطاع طويلة تمثل فرحة عامة وتحتاج الى تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية، و«إحياء التراث» ومساهمة منها بالمسؤولية المجتمعية قامت وقبل بدء اليوم الأول للدراسة بتزويد جميع المدارس بمنطقة قرطبة بعلب وجبات خفيفة جاهزة لطلبة المدارس بالتعاون مع شركة المطاحن الكويتية وكذلك توزيع المياه المعبأة بـ 6000 قنينة مياه لكل مدرسة وقد بلغ عدد المدارس التي شملها التوزيع 11 مدرسة وروضة في أول يوم دراسي.



وأضاف الربيعة ان الجمعية ومن خلال الفروع التابعة لها في جميع مناطق الكويت لها مساهمات ومشاركات مشابهة وخصوصا الحملة التي أطلقتها منذ فترة وهي توزيع المياه المبردة والتي استمرت طوال فترة الصيف ولاتزال مستمرة وشملت المدارس والمساجد والمستوصفات ومرافق أخرى.