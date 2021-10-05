محمد راتب - عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن المخازن التعاونية، والتي ستكون أكبر مخازن لوجستية على مستوى البلاد، سترى النور خلال الأشهر القريبة، وستكون نواة فاعلة في الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في أوقات السلم والأزمات.



وأضاف الشبو في أول لقاء صحافي بعد توليه رئاسة الاتحاد، أن تنسيقا يجري مع وزارة الشؤون لتعديل قانون العمل التعاوني وستكون ملامح التغيير جذرية من ضمنها النظام الانتخابي، مؤكدا أن أحد أهم مطالب العمل التعاوني هو تثمير الأموال التعاونية عبر الصناديق السيادية وإنشاء بنك تعاوني قد يعبر دربه من الحلم إلى الحقيقة، وهو أمر ينتظره التعاونيون من وزير الشؤون الاجتماعية د. مشعان العتيبي.



من جهة أخرى، ينطلق اليوم قطار انتخابات جمعيات النفع العام، حيث تجرى اليوم الثلاثاء انتخابات جمعية المعلمين لاختيار مجلس إدارة جديد. وتتنافس على الفوز بالمجلس قائمتان تضمان عددا من المعلمين والمعلمات، حيث يترأس قائمة جمعية المعلمين حمد الهولي، أما قائمة معلمي التغيير فستكون برئاسة خالد الصويلح، بينما تدخل د.منى القطان منافسا مستقلا على الرئاسة. وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ مارس عام 2019، وكان من المفترض إقامتها في مارس الماضي غير أنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا. هذا، وتعقد جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الجمعية العمومية العادية المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020 اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية. وسيناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية عرض التقرير الإداري للعام 2020، وعرض التقرير المالي للعام 2020، والاطلاع على الميزانية التقديرية للعام 2021، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، وانتخاب عضو لمجلس الإدارة لخلو مقعد رئيس مجلس الإدارة.