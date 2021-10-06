اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من أوجه العلاقات الثنائية والتأكيد على المستوى الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين والاستعدادات التي تجرى لعقد الجولة المقبلة للحوار الإستراتيجي بين البلدين، والتي يترأس أعمالها وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض صلاح الحداد وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت إلينا رومانوسكي.