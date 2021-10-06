أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ضرورة إنهاء كل المعوقات أمام المشاريع المتعثرة في (الدفاع) وتذليل جميع الصعوبات الإدارية التي قد تواجه عملية استكمالها مع الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في الدولة.



جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئاسة الأركان العامة للجيش خلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ حمد الجابر بمقر الوزارة بحضور فرق العمل التي تم تشكيلها بقرار وزاري لتنفيذ خارطة طريق محددة الوقت والمراحل بهدف الوصول لتسوية جميع الأمور المالية والإدارية العالقة وإنهاء المعوقات أمام مختلف المشاريع وفق ما يتم إبداؤه من ملاحظات من قبل الجهات الرقابية.



واستمع خلال الاجتماع لإيجاز من فرق العمل المشكلة من قبله حول ما تم تحقيقه من نتائج خلال الفترة الماضية والتي اشتملت على مراجعة جميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية وتحديد الصعوبات والمعوقات التي واجهتها ووضع الحلول المناسبة لها وفق الخطة المرسومة والتي تهدف بدورها إلى تحقيق السرعة في الإنجاز والتسوية لكل الأمور العالقة.



وفي ختام الاجتماع، عبر الشيخ حمد الجابر عن شكره وتقديره لأعضاء الفرق العاملة، مثمنا جهودهم في متابعة ملاحظات الجهات الرقابية بالدولة والأخذ بها ووضع الحلول المناسبة لتفاديها واستكمال كل الإجراءات وفق النظم واللوائح القانونية المعمول بها حفاظا على المال العام.