محمد راتب



ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان جهود وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، مشيدا بقرار مجلس الوزراء فتح تصاريح استقدام العمالة للاتحادات المعنية بتوفير الأمن الغذائي، ما يساهم في سد العجز الكبير لديها.



وقال الصويان في تصريح له إن الوزير الشايع كان قد اجتمع بالاتحادات المعنية بتوفير الأمن الغذائي وتفهم مطالبهم المستحقة بتوفير العمالة المناسبة لسد النقص الكبير الذي تسببت فيه أزمة «كورونا»، معبرا عن شكر الاتحاد للوزير وللجنة كورونا بمجلس الوزراء، مؤكدا الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية للقادمين للبلاد سواء الحصول على التطعيم المعتمد من وزارة الصحة أو فحص «بي سي آر» أو الحجر الصحي بعد الوصول.



وأضاف أن فتح تصاريح استقدام العمالة سيجعل أسطول الصيد الكويتي يعمل بكامل طاقاته بعد وصول العمالة المعنية، ما يساهم في استقرار أسعار الأسماك، لافتا إلى أن جميع مصيد اتحاد الصيادين هو للسوق المحلي، ومبادرة الوزير خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتا إلى أن الصيادين لهم العديد من المطالب والطموحات، آملا تحقيقها جميعا لأنها تصب في الصالح العام وتوفير الأمن الغذائي المستدام لسكان الكويت.