تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت في فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الألماني الرابع والعشرين، وذلك خلال الفترة بين 4 و6 أكتوبر الجاري في العاصمة الألمانية برلين، حيث يترأس وفد «الغرفة» بالمؤتمر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، الى جانب مشاركة النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية علي محمد ثنيان الغانم.

وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي أن الوفد يضم أيضا كلا من: عضو الغرفة أحمد سليمان القضيبي، ومستشار الغرفة ماجد بدر جمال الدين، ومدير عام الغرفة رباح الرباح، وباحث أول بإدارة العلاقات العامة والإعلام ضاري رياض الرميح.

وأشار البيان إلى أن مؤتمر الأعمال العربي -الألماني عقد بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وبحث المؤتمر أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث شكل على مدار اقامته كمنصة رائدة للعلاقات التجارية الألمانية - العربية.

وتضمن المؤتمر ورش عمل تهدف الى تحقيق النمو الاقتصادي بين الجانبين بمشاركة عدد من الشخصيات من أصحاب الأعمال والخبراء، كما سلط الضوء على القطاعات الرئيسية لخلق الفرص التجارية وتطوير العلاقات الاقتصادية ما بين الجانب العربي والألماني في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، البناء العمراني، إعادة توليد الطاقة، الخدمات الرقمية وغيرها، بالإضافة الى تبادل الآراء والخبرات لفتح آفاق التعاون المستقبلية وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، والنهوض بالعلاقات الاقتصادية العربية - الألمانية.