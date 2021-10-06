

أبرم الاتحاد العربي لتجار الذهب والمجوهرات مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات يهدف إلى دعم وتنمية وتطوير تجارة الذهب والمجوهرات بالاسواق الكويتية من خلال محاكاة الاسواق العربية وتنمية صادرات وواردات تجارة وصناعة الذهب.



وفي هذا السياق، ذكر ناصر الشمالي ان الاتحاد العربي سعى إلى دعم وتنمية السوق المحلي من خلال بروتوكول تعاون مع الاتحاد الكويتي على أسس الاستفادة من تبادل خبرات بين تجارة الذهب والمجوهرات في الاسواق العربية مع خبرات السوق الكويتي، ويستهدف هذا التعاون زيادة حجم التبادل التجاري من الذهب والمجوهرات بين الاسواق العربية والسوق الكويتي للاستفادة بمقومات نجاح بعض الاسواق العربية التي حققت نتائج عالمية في عالم صناعة الذهب والمجوهرات مثل السوق اللبناني والسوق الاماراتي، وستبدأ خطوات هذا التعاون من خلال عدة معارض دولية في أسواق دبي والقاهرة يكون بها جناح ثابت ومخصص للمنتجات الكويتية، كما ستتم دعوة الشركات الكبرى والشركات العالمية التي لها افرع في الدول العربية إلى الاستثمار في تجارة الذهب والمجوهرات في السوق الكويتي. من جانبه، صرح رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات م.علي الأربش بأن توقيع بروتوكول مع الاتحاد العربي يعتبر بمنزلة باب الانطلاق نحو زيادة حجم التبادل التجاري في الاسواق العربية والاستفادة بخبرات وقدرات الاسواق المتميزة فيها، ولأول مرة سيكون لجانب صادرات المشغولات الكويتية الاهتمام الأكبر، حيث نسعى في مجلس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات إلى تشجيع صادرات الكويت إلى الاسواق العربية مثل السوق السعودي والمصري والخليجي. وأضاف الاربش ان هذا التعاون يتزامن مع مرحلة الانفتاح التي نتوقع ان تشهدها اسواق المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بعد أزمة كورونا في الاسواق العربية والعالمية.