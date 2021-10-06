أعلنت شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان) عن اختيار بدرية الحميضي لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في إطار استراتيجية التطوير الإداري وتلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تسعى بوبيان كابيتال من خلالها إلى تعزيز تطورها وانتشارها في السوق المحلي والأسواق الأخرى.



وتعتبر بدرية الحميضي إحدى الكفاءات الوطنية في شركة بوبيان كابيتال، حيث انضمت إلى العمل منذ المراحل الأولى لتأسيسها، كما تعتبر من الكوادر النسائية المتميزة من خلال التدرج الوظيفي والمناصب التي تولتها على مدار السنوات الماضية في بوبيان كابيتال منذ الالتحاق بها عام 2013.



وستتولى الحميضي مسؤوليات منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال التي تقتضي مهامها خلق فرص استثمارية إقليمية ودولية وتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار والإشراف على منتجات إدارة الاستثمار وخدمات التداول، إضافة إلى عدة مسؤوليات أخرى.



وتمتلك الحميضي خبرة عملية طويلة تتجاوز 18 عاما في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول، وشغلت على مدار فترة عملها العديد من المناصب الإشرافية والتنفيذية في العديد من المؤسسات والشركات المالية المرموقة في الكويت، ومنها شركة بيت الاستثمار العالمي وشركة إن بي كي كابيتال.



واكتسبت الحميضي خبرة عملية متميزة منذ تخرجها والتحقت بالعديد من البرامج التدريبية المتخصصة، فهي تحمل درجة البكالوريوس في نظم إدارة المعلومات من جامعة ماساتشوستس الأميركية ودرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال بجانب حضورها برنامج تطوير القادة في كلية هارفارد للأعمال.



وتولي إدارة مجموعة بنك بوبيان اهتماما خاصا بالكوادر الوطنية وتشجيعها على الترقي واكتساب الخبرات اللازمة من أجل الارتقاء بالمناصب المختلفة، حيث يعتبر البنك من أعلى مؤسسات القطاع الخاص على مستوى الكويت في نسب توظيف العمالة الوطنية.