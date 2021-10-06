مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين مساء اليوم من جديد نظيره الإماراتي، وذلك على ملعب اتحاد الكرة الإماراتي في إطار معسكر الأزرق المقام في دبي استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



والمباراة هي الثانية بين المنتخبين في 48 ساعة، إذ تمكن المنتخب الإماراتي من الفوز في اللقاء الأول الذي جمعهما مساء أمس الأول بنتيجة 4-0، وعليه فالجهاز الفني للأزرق الصغير بقيادة المدرب الوطني محمد الفيلكاوي يأمل اليوم تلافي السلبيات وتصحيح أخطاء المباراة الأولى وتحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر الى جدة للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر انطلاقها في 14 الجاري حتى 24 منه.