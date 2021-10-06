أعلن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، كريم عجوة، أن الأسير محمد العارضة الذي فر مع 5 من زملائه المعتقلين من سجن جلبوع الإسرائيلي وأعيد اعتقالهم، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المحامي كريم عجوة قوله إن محمد العارضة أضرب عن الطعام، احتجاجا على ظروف عزله القاسية، والعقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل أيام، كاشفا عن أن «إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمة داخلية للأسير العارضة يوم الجمعة الماضي، وفرضت عليه مزيدا من العقوبات، رغم أنه يعتقل في ظروف عزل قاسية في زنزانة قذرة وعديمة التهوية ومراقبة بالكاميرات».



وأوضح المحامي ان «إدارة السجن فرضت على الأسير العارضة عدة عقوبات تمثلت بـ 14 يوما في زنازين العزل الانفرادي، دون أي مقتنيات شخصية حتى البطانية ووسادة النوم، ومنعه من زيارات الأهل، لمدة شهرين، إضافة لفرض غرامات مالية».



ونقل كريم عجوة عن الأسير العارضة قوله إنه «يحتجز في ظروف صعبة بزنزانة متسخة وضيقة ورائحتها كريهة، ولا يوجد معه سوى ما يرتديه من ملابس، وإنه لم يستحم منذ عدة أيام بسبب وجود كاميرا في حمام الزنزانة».



وأكد الأسير محمد العارضة للمحامي أنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تحسين ظروف اعتقاله الصعبة والقاسية.



من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين، بينهم صحافي و4 أسرى محررين، خلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل جنوب الضفة، إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش في عدة أحياء بمدينة الخليل.