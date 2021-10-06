«أجني إيراداتي من جولات عالمية، غير محلية، ولا أقيم بإسبانيا إلا قليلا»

شاكيرا، المغنية الكولومبية الشهيرة، ترد على انتقادات بعدم دفعها ضرائب إلى إسبانيا. شاكيرا، المغنية الكولومبية الشهيرة، ترد على انتقادات بعدم دفعها ضرائب إلى إسبانيا.