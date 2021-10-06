«أجني إيراداتي من جولات عالمية، غير محلية، ولا أقيم بإسبانيا إلا قليلا»
شاكيرا، المغنية الكولومبية الشهيرة، ترد على انتقادات بعدم دفعها ضرائب إلى إسبانيا.
«مضحك أن يتحدث رئيس شيفرون العملاقة عن الغاز الطبيعي بصفته مصدرا مستداما»
آل غور، نائب الرئيس الأميركي الأسبق، يؤكد أن الشركات العملاقة لا تبذل ما يكفي من أجل البيئة.
«136 مليون دولار لعامل أسود بشركة تسلا، تعويضا عن إساءة معاملته بعنصرية»
أوين دياز، عامل مصعد بشركة تسلا، يحصل على حكم من قاض بكاليفورنيا بمبلغ 136 مليون دولار تعويضا ضد معاملته العنصرية، داخل الشركة.
«لا نية لترشحي للرئاسة أو انضمامي الى الحزب الآن أو فيما بعد»
سارة دوتيرتي-كاربيو، ابنة الرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي، وعمدة مدينة دافاو، تعلن عدم ترشحها للرئاسة، وسط عدم تصديق من المتابعين.