بدأ مخيم اليمن الطبي الجراحي المجاني الذي تنظمه العون المباشر مكتب اليمن، في مديرية المنصورة بمحافظة عدن.



يهدف المخيم إلى إجراء عمليات جراحية مجانية في تخصصات اللوزتين، وترقيع طبلة الأذن، الشفة الأرنبية، جراحة الأطفال الخصية المهاجرة، لعدد 155 مريضا ممن لا يملكون تكلفة العمليات.



وقالت المتخصصة في مجال العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن، معالي العسعوسي، إن المخيمات المجانية تهدف إلى استدامة خدمات الصحة للسكان في اليمن الذين لا يتمكنون من الحصول على الرعاية الطبية في ظل الأوضاع التي تشهدها البلد.



وأشارت إلى أهمية تقديم الدعم للمساعدة في إنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في اليمن، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.



وأوضحت العسعوسي أن النظام الصحي هش في اليمن ووصل إلى حافة الانهيار مع إغلاق نصف المنشآت الصحية بسبب الوضع الإنساني المأساوي.



وذكرت أن العون المباشر استقطبت أفضل الكوادر الطبية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية في المخيم، مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية 100%.



وأضافت العسعوسي أن المخيم يأتي ضمن مساهمة العون المباشر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم بإنهاء الأمراض السارية بحلول عام 2030، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير سبل الحصول على الأدوية للجميع.



من جهته، قال منسق الصحة بمكتب العون المباشر فريد الدهمشي إن المخيم يقام في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2021، مبينا أن تسجيل الحالات المرضية المستفيدة من خدمات المخيم جرى في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر 2021.



وأضاف أن المخيم أجرى فحوصات مخبرية ومعاينات باطنة لـ 310 مرضى ممن تم تسجيلهم مسبقا.



وسينفذ المخيم 155 عملية جراحية في اللوزتين وترقيع طبلة الأذن، الخصية المهاجرة، الشفة الأرنبية، وصرف العلاجات للعمليات في الفترة من 2 إلى 13 أكتوبر.



وذكر الدهمشي أن المخيم يقام في مركز 22 مايو الجراحي التخصصي وتنفذه مؤسسة نهد التنموية.