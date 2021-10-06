في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية، عقد اجتماع تنسيقي برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي وممثل وزارة الخارجية الوزير المفوض سامي الربيعان وذلك لمناقشة أوضاع الأطفال والمسنين والتباحث حول آلية تسليمهم لسفارات بلدانهم.



وقدم رئيس الاجتماع شرحا واضحا لممثل وزارة الخارجية عن وضع هذه الحالات والدور الكبير الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة بقطاع الرعاية الاجتماعية في خدمة ورعاية هذه الفئة وما المطلوب لحل هذه الامور العالقة.



بدوره، قدم سامي الربيعان الوزير المفوض الشكر الجزيل والتقدير لوكيل القطاع على حسن الاستضافة، واثنى على الجهود المبذولة من قبل الادارات المعنية بالقطاع مع تلك الحالات، مؤكدا ان الخارجية ستتابع كل هذه الملفات.



حضر الاجتماع كل من: مدير إدارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي ومدير إدارة العلاقات الخارجية نادية الكوت ومراقب بيوت الضيافة إيمان العنزي ومراقب إدارة رعاية المسنين جاسم الدالوي ومراقب العلاقات الخارجية شريفة شعبان وشيخة العدواني ـ باحثة بالعلاقات الخارجية.