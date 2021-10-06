كشفت إدارة العلاقات في بلدية الكويت في تقرير لها عن إحصائية صادرة عن إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير عن أن الفريق الرقابي كثف من جولاته الميدانية على كل الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم للتأكد من التزام المحلات بلوائح وأنظمة البلدية، فضلا عن التأكد من التزام العاملين باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات، ولاسيما التباعد الجسدي لمحاصرة فيروس كورونا.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طلال العقاب أن الجولات الميدانية التي نفذها الفرق الرقابي بالإدارة على كل الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم والجمعيات التعاونية خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن تحرير 302 مخالفة بعد الكشف والمرور على 1255 محلا، فضلا عن تحرير أمر غلق إداري.



وأضاف انه قد تمت إزالة 723 إعلانا عشوائيا مخالفا من الساحات والميادين يعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر الحضاري للبلاد.