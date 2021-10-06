تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة بمساواة المهندسين والفنيين من فئة غير محددي الجنسية العاملين بالحكومة بزملائهم الخليجيين من حيث الراتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة‘ جاء في مقدمته ما يلي:

لما كان هنالك مهندسون وفنيون من فئة من غير محددي الجنسية منهم أبناء الكويتيات ومن لهم صلة قرابة مع كويتيين وكذلك أبناء رجال الجيش والشرطة يعملون جنباً الى جنب مع إخوانهم الكويتيين في بعض وزارات ومؤسسات الهيئات الحكومية في جميع تخصصاتهم الا ان رواتبهم لا تفي بحاجاتهم المعيشية، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" مساواة المهندسين والفنيين من فئة غير محددي الجنسية العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بزملائهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الراتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة".