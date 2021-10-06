أسامة أبو السعود

أكد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس، ان عددا كبيرا من الشباب الكويتي الراغبين في العمل بالقطاع الخاص يعانون منذ اشهر بسبب تعطل صدور اذونات العمل وما تبعه من تأخير في صرف دعم العمالة بسبب ميكنة هيئة القوى العامله .

وشدد الفارس في تصريح صحافي، ان الجميع مع الميكنة والتطور التكنولوجي ولكن لا يكون ذلك سببا في ضياع حقوق المواطنين وخاصة دعم العمالة.

واشار الفارس الى ان نظام الميكنة الجديد يمنع اي مراجع من من الاستفسار او سؤال موظف عن مشكلته والمساعدة في حلها حيث لم تعد هناك اي مراجعة وكل الامور " أون لاين " فقط .

واكد الفارس ان هيئة القوى العاملة تعاني حاليا من تاخير الاجراءات ، فالشباب الكويتي الراغب في التعيين في القطاع الخاص يعاني الامرين ، فمنذ ٣ شهور الى الان لم يتم دفع دعم العماله لهم بسبب الاجراءات الادارية الخاصة بالتوظيف ابتداء من التسجيل وحتى صدور اذن العمل خلال ٣ شهور وخلال تلك الفترة يتوقف دعم العمالة مع الاسف .

واوضح انه لا يوجد اي موظف او مسؤول لاستقبال الشكاوى وخاصة ان التسجيل يتم عن طريق الشركة وليس المواطنين .

واكد ان عدم صرف دعم العمالة خلال تلك الفترة يتسبب بمشاكل اجتماعية واسرية وله انعكاسات خطيرة خاصة للمتزوجين ولديهم ابناء فلا يمكن لاي مواطن يعول اسرته ان يظل ٣ اشهر بدون راتب ينفق عليهم .

وطالب الفارس في ختام تصريحاته وزير التجارة د. عبد الله السلمان بضرورة التحرك بشكل عاجل لانقاذ الوضع وعدم ضياع حقوق المواطنين وتخصيص خطوط اتصالات مباشرة مع موظفي الخدمة لانجاز المعاملات فورا .