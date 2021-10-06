وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى وزير التربية د. علي المضف، فيما يخص كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1-صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الأكاديمية مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.

2- صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية "بنين" مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.

3- صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية "بنات" مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.

4- صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (فرع الجهراء) مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.