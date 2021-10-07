تشارك شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ضمن جناح الكويت في معرض إكسبو دبي 2020 الذي تستضيفه إمارة دبي على مدى 6 أشهر بعنوان «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» والذي يعد منصة استثنائية تتيح للمجتمع العالمي التعاون لمناقشة عوامل التنمية العالمية «الاستدامة والتنقل والفرص» ويمتد تاريخ معرض إكسبو دبي 2020 قبل نحو 170 عاما.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد: إن مشاركة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في هذا المحفل العالمي جاء لوعي الشركة بأهميته البالغة والذي سيشهد مشاركة عدد كبير من الدول من كل أنحاء العالم، وترجمة لرؤية شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بتبني مفهوم الاستدامة في إستراتيجياتها، حيث تؤمن بالاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية للحفاظ عليها على المدى الطويل وحرص الشركة على المشاركة نابع من السعي نحو تعزيز الشراكات والعلاقات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين الشركاء الدوليين، كما نهدف إلى تسليط الضوء على إسهامات الشركة في مجال الأمن الغذائي وبتاريخها العريق على مدار 60 عاما.



وأضاف ان الشركة دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه الفعاليات والمناسبات الضخمة وستكون مشاركة الشركة خلال الأسابيع التالية: أسبوع الصحة والعافية 30 يناير - 5 فبراير 2022، أسبوع الغذاء والزراعة والحياة 20-26 فبراير 2022، وكذلك أسبوع قضايا المياه 20 - 26 مارس 2022.



واختتم الزايد حديثه قائلا: نتمنى التوفيق والنجاح لوزارة الإعلام في الكويت في جهودها الحثيثة، وحرصها على إبراز كويتنا الحبيبة في أفضل صورة في معرض إكسبو دبي 2020، وان تكون مشاركاتنا في فعاليات المعرض مميزة، بجانب القطاعات الأخرى الحكومية وغيرها المشاركة من الكويت.