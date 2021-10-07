إيمان الحلبي: الشركة حريصة على تدعيم دورها الاجتماعي والتوعية ضد الأمراض الضارة



أعلنت شركة إن سي إم للاستثمار ـ إحدى شركات الاستثمار والوساطة المالية المرخصة في الكويت ـ عن إطلاقها لحملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي تحت شعار «لأنكي غالية»، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.



وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي إن إطلاقها للحملة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تتبنى إن سي إم للاستثمار دورا توعويا فاعلا تجاه جميع فئات المجتمع.



وفي هذا الصدد، قالت رئيس قسم المطابقة إيمان الحلبي والالتزام في الشركة إنه مع حلول شهر أكتوبر وارتداء أبرز مدن العالم اللون الوردي، تحرص شركة إن سي إم للاستثمار على المشاركة في التوعية بهذا المرض، لاسيما أن الفحص المبكر يسهم في رفع نسب الشفاء ويسرع في وقت التعافي.



وأشارت إلى أن الشركة لها دور كبير في المسؤولية الاجتماعية حيث تحرص الشركة على التوعية من الأمراض الضارة وذلك من منطلق «الوقاية خير من العلاج»، مشددة على مكانة المرأة في المجتمع وكفاءتها في مجال عملها وأهمية الحرص على تمكينها بكل الوسائل، وبذلك تأتي صحة المرأة والتوعوية في وقايتها من الأمراض لتكون أولوية، ومسؤولية تتبناها الشركة وتحملها على عاتقنا على مدى السنوات.

وشددت على ضرورة التشجيع على الفحص المبكر لسرطان الثدي واتباع اجراءات الوقاية اللازمة التي ينصح بها الأطباء ومتابعة آخر الأخبار والتطورات فيما توصل إليه العلم الحديث من وسائل تساعد على تقليل نسب الإصابة بسرطان الثدي، موضحة أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي تجاه مخاطر مرض سرطان الثدي الذي يعتبر تهديدا حقيقيا لصحة المرأة، ويتطلب كشفا دوريا للحد من مخاطر الإصابة به.