استقبل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، رئيس وأعضاء اللجنة التطوعية لمنطقة الدسمة.

ووجهت اللجنة شكرها للمحافظ على جهوده المستمرة والدؤوبة لإنجاز كل الملفات العالقة في منطقة الدسمة ومن بينها مكافحة ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن النموذجي، إلى جانب القضاء على مخالفات الكهرباء، ومعالجة مشكلة الطرق، بالإضافة إلى تجميل المنطقة ومكافحة مشكلة القوارض، وتسجيلها ضمن المناطق الصحية.



وأبلغت اللجنة الخالد، بالبدء في إجراءات انضمام منطقة الدسمة للتسجيل ضمن مبادرة المناطق الصحية الآمنة في البلاد.