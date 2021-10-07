أسامة أبوالسعود



أكد نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس ان عددا كبيرا من الشباب الكويتي الراغبين في العمل بالقطاع الخاص يعانون منذ أشهر بسبب تعطل صدور اذونات العمل وما تبعه من تأخير في صرف دعم العمالة بسبب ميكنة «القوى العاملة».



وشدد الفارس في تصريح صحافي على ان الجميع مع الميكنة والتطور التكنولوجي ولكن لا يكون ذلك سببا في ضياع حقوق المواطنين وخاصة دعم العمالة، مشيرا الى ان النظام الجديد يمنع اي مراجع من الاستفسار او سؤال موظف عن مشكلته والمساعدة في حلها حيث لم تعد هناك اي مراجعة وكل الاجراءات «أونلاين».



وأكد أن «القوى العاملة» تعاني حاليا من تأخير الاجراءات، والشباب الكويتي الراغب في التعيين في القطاع الخاص يعاني الأمرين، فمنذ 3 أشهر لم يتم دفع دعم العمالة لهم بسبب الاجراءات الادارية الخاصة بالتوظيف ابتداء من التسجيل وحتى صدور اذن العمل خلال 3 أشهر وخلال تلك الفترة يتوقف دعم العمالة مع الاسف، ولا يوجد اي موظف او مسؤول لاستقبال الشكاوى وخاصة ان التسجيل يتم عن طريق الشركة لا المواطنين.