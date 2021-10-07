عبدالعزيز الفضلي



أبرم الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط، وذلك للمساهمة في تنمية القدرات الشبابية العربية والاستفادة من الإمكانات البشرية.



وقال رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب النائب د.عبدالله الطريجي عقب توقيع المذكرة إن الهدف من هذه المذكرة الاستفادة من الإمكانات البشرية، مبينا أن كثيرا من الشباب في الوطن العربي يحتاج إلى التدريب وتنمية المهارات.



وأضاف د.الطريجي: ان المعهد العربي للتخطيط شريك استراتيجي مع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب في عملية الدراسات ووضع الخطط ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لكثير من الأمور التي يحتاج اليها الوطن العربي، موضحا أن الاتحاد سيكون جزءا من خطة عمل وبرامج المعهد العربي للتخطيط السنوية، لاسيما انه سخر جميع الإمكانات لدعم ومساندة البرلمانيين العرب.



وذكر النائب د.الطريجي أنه تم الاتفاق لتكون الكويت عاصمة العمل الكشفي العربي (2020-2022) بدعم من 16 دولة عربية، لافتا إلى أنها ستحتضن عددا كبيرا من الفعاليات والورش والدورات التدريبية.



من جانبه، قال وكيل المعهد د.وليد عبد مولاه: إن هذه المذكرة تهدف إلى توسيع نطاق عمل المعهد عبر وصوله إلى الشباب العربي عن طريق الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.