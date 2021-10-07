هادي العنزي



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل في التغلب على نظيره علم دار التركي 2-1 في المباراة الودية الثانية التي يخوضها «الأشاوس» في معسكرهم التدريبي المقام حاليا في مدينة إسطنبول التركية، حيث سجل هدفي اللقاء محترفه جاي ديمبلي.



وسيخوض الفريق ثالث وآخر مبارياته الودية في 9 أكتوبر الجاري، وذلك قبل العودة إلى الكويت لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الاتحاد أمام نظيره التضامن 12 الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم القادسية والنصر، الصليبخات، التضامن.

ويسعى المدرب الوطني ظاهر العدواني إلى الوصول بالفريق إلى أفضل جاهزية ممكنة، استعدادا لخوض منافسات البطولة التنشيطية، وأيضا بطولة الدوري، بالإضافة إلى تجربة جميع اللاعبين في المباريات الودية، للوقوف على أفضل تشكيلة متاحة في البطولتين.