يحيى حميدان



أعلنت إدارة نادي الكويت ضم المحترف الغيني سيدوبا سوماه، حيث تم تسجيله رسميا في كشوف الفريق لدى اتحاد الكرة في اليوم الأخير من سوق انتقالات المحترفين الأجانب.

وجاء التوقيع مع سيدوبا (30 عاما) لمدة موسم واحد مقابل مليون يورو بالإضافة إلى بعض الحوافز المالية الأخرى في حال تحقيق لقب الدوري الممتاز أو بطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد.

ومن المقرر أن يلتحق سيدوبا بصفوف «الأبيض» في معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة دبي بالإمارات ليكون جاهزا قبل خوض غمار بطولة الدوري في 3 نوفمبر المقبل أمام اليرموك.



وكانت إدارة «الأبيــض» قد استغنـت عن الأوزبـكـــي ساردار راشيدوف لعدم تقديمه المستويات المأمولة منه في المباريات الـ 3 التي لعبها مع الفريق في كأس سمو الأمير المرحلة من الموسم الماضي.



من جهة أخرى، تمكنت إدارة نادي كاظمة من تسجيل المدافع الجزائري عماد الدين عزي (23 عاما) والمهاجم البرازيلي ماتيوس إدواردو (26 عاما)، ليكمل بذلك ملف محترفيه الـ 5 بعدما تم التوقيع في وقت سابق مع السويدي من أصل فلسطيني ميلاد ميتشيل (23 عاما) والأردني أحمد عرسان (26 عاما) والبرازيلي مايكون سانتانا (29 عاما).

وفي اللحظات الأخيرة نجحت إدارة نادي النصر في تسجيل المدافع السوري عمرو الميداني (27 عاما) الذي سبق ان لعب قبل موسمين مع الكويت.



تجدر الإشارة إلى أن انتقالات اللاعبين المحليين بين ناد وآخر مازالت متاحة حتى يوم الأربعاء المقبل في حال وجود توافق بين إدارتي الناديين، فيما سيتم السماح للاعبين المشطوبين بالبحث عن أندية حتى 23 الجاري.