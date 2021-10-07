مبارك الخالدي



أعلن اتحاد كرة القدم عن تأجيل نهائي بطولة كأس سمو الأمير بين القادسية والكويت الى 2٣ من ديسمبر المقبل عوضا عن الموعد السابق المحدد بـ 23 نوفمبر.



وفي هذا الصدد قال رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف في بيان رسمي، إن الموعد المحدد جاء في نهاية الأسبوع ليتسنى للجمهور الحضور بجميع الفئات، وذلك وفقا للاشتراطات الصحية، مضيفا أن الاتحاد يسعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لأن يكون استيعاب ملعب اللقاء جابر الدولي بنسبة 100% في حال سارت الأوضاع الصحية على خير وبعد الاستئناس برأي لجنة الطوارئ.



وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة الأوضاع الصحية في البلاد قد رصدت عدة مخالفات اثر الحضور الجماهيري الكبير في مباراة الدور نصف النهائي بين القادسية والعربي، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار من الهيئة العامة للرياضة بمنع دخول الجماهير مؤقتا، وهو القرار الذي لاقى موجة من الاستنكار من الجماهير الرياضية التي طالبت بإلغاء القرار أسوة بالدول المجاورة ودول العالم، حيث وجدت تلك الاحتجاجات صدى لدى مسؤولي الكرة والهيئة العامة للرياضة، وقد تم عقد اجتماع موسع قبل يومين لمناقشة العودة عن القرار وبحث آلية الدخول للجماهير وفق الاشتراطات الصحية وبما لا يتجاوز 30% من السعة الاستيعابية للملعب مع التشدد في دخول المدعوين، وعدم السماح بفتح الأبواب بين شوطي المباراة.