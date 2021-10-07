يسعى منتخب البرازيل بطل العالم خمس مرات إلى مواصلة سجله المثالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، عندما يحل ضيفا على نظيره منتخب فنزويلا متذيل الترتيب فجر الجمعة.



وحققت البرازيل العلامة الكاملة بفوزها في مبارياتها الثماني حتى الآن، وسجلت 19 هدفا ومنيت شباكها بهدفين فقط، بانتظار الإعلان عن مصير نتيجة مباراتها ضد الغريم التقليدي على زعامة الكرة الأميركية الجنوبية المنتخب الارجنتيني والتي توقفت الشهر الماضي بعد مرور دقائق معدودة جراء البروتوكولات الصحية في ولاية ساو باولو حيث أقيمت المباراة.

وستشهد المواجهة ضد فنزويلا عودة لاعبين عدة يدافعون عن ألوان أندية إنجليزية كانوا حرموا من المشاركة في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب البرازيلي الشهر الماضي في التصفيات، وذلك بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلا صحيا لمدة عشرة أيام عند عودتهم الى بريطانيا.

ومن أبرز العائدين حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، والمدافع تياغو سيلفا (تشلسي) والمهاجم غابريال جيزوس وحارس المرمى إيدرسون (مان سيتي)، كما استدعى مدرب البرازيل تيتي أربعة آخرين هم: فريد (مان يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) ورافينيا (ليدز يونايتد) وفابينيو (ليفربول)، في حين سيغيب مهاجم إيفرتون ريتشارليسون بسبب الإصابة.



ويغيب عن البرازيل نجم سان جرمان الفرنسي نيمار بداعي الايقاف لتراكم البطاقات في التصفيات. ويغيب أيضا عن صفوف منتخب «السامبا» في مبارياته الثلاث لاعب وسطه المؤثر كاسيميرو لإصابته بالحمى.



في المقابل، يقبع المنتخب الفنزويلي أسفل الترتيب بعد أن حصد 4 نقاط فقط في 9 مباريات محققا الفوز مرة واحدة ومسجلا 5 أهداف فقط.



في المقابل، يحل المنتخب الارجنتيني ضيفا على الباراغواي في أسونسيون، ويعول مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني على نجمه ليونيل ميسي الذي وجد نفسه مؤخرا في صفوف «ألبيسيليستي» حيث قاده الى إحراز أول ألقابه القارية منذ عام 1993، ويملك المنتخب الارجنتيني 18 نقطة من 5 انتصارات وثلاثة تعادلات.



وتبرز مباراة الأوروغواي وكولومبيا في مونتيفيدو لأن المنتخب الاول يحتل المركز الثالث مع 15 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن منافسه.



ويعود الى تشكيلة الاوروغواي ثنائي خط الهجوم المكون من لويس سواريز من أتلتيكو مدريد الإسباني وإدينسون كافاني من مان يونايتد الإنجليزي، في المقابل، يستمر غياب نجمي كولومبيا صانع الالعاب خاميس رودريغيز، وخوان كوادرادو.



وتلتقي أيضا البيرو مع تشيلي والاكوادور الرابعة مع بوليفيا صاحبة المركز قبل الاخير.