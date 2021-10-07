يقترب رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر ونائبه الفرنسي ميشال بلاتيني من المحاكمة في سويسرا، بتهمة «الاحتيال» و«خيانة الأمانة»، في قضية الدفع غير المشروع التي أدت في عام 2015 إلى إنهاء مسيرتهما المهنية، وفقا ما أفاد مكتب المدعي العام وكالة فرانس برس أمس.

وذكر مكتب المدعي العام في أغسطس الفائت الرجلين «نيته توجيه التهم» ضدهما، تاركا لهما مجال «تقديم طلبات الإثبات المحتملة» قبل استكمال تحقيقه، وفق ما قاله متحدث رسمي، مؤكدا ما كشفته سابقا صحيفة «لو موند».

إذن، بعد ست سنوات من الإجراءات، سيتم محاكمة الرجلين في سويسرا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزون، في مؤشر واضح على التوجيه الذي أعطته النيابة العامة لهذا الملف، والذي يمهد الى حصول المحاكمة.

وعلق بلاتر قائلا: «إذا كانت هناك بالفعل لائحة اتهامات، فأنا أتطلع إلى المحاكمة بتفاؤل، وأخيرا، ستتاح لنا الفرصة لطرح جميع الحقائق على الطاولة وتوضيح القضية».