تدخل فرنسا بطلة العالم اليوم مواجهتها ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية في تورينو، ساعية لتوجيه رسالة قوية في أعقاب خروجها المفاجئ والمبكر من كأس أوروبا هذا الصيف.



كان أبطال العالم من أبرز المرشحين للتتويج القاري منذ بضعة أشهر، لكنهم فشلوا في إظهار بريقهم رغم ضمهم مجموعة من أبرز نجوم اللعبة، وشكل خروجهم من الدور الـ 16 ضد سويسرا بركلات الترجيح بعد أن كانوا متقدمين 3-1 قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، صدمة كبيرة وأدى إلى انشقاقات في صفوف المعسكر الفرنسي.



ونشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الواسعة الانتشار الثلاثاء مقابلة مطولة مع المهاجم كيليان مبابي الذي أهدر ركلة الترجيح الخامسة والأخيرة ضد سويسرا ما أدى إلى إقصاء الديوك من البطولة، حيث كشف أنه كان يأمل أن يحظى بـ «دعم أكبر» على إثر ما حصل.



وتشكل المباراة مع بلجيكا إعادة لنصف نهائي مونديال 2018 في روسيا عندما تفوق «الديوك» على «الشياطين» الحمر بهدف دون رد في طريقهم إلى اللقب.



وتدخل فرنسا المواجهة الخميس بفورمة غير مقنعة، بعد فوزها 2-0 على فنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 الشهر الفائت، كان الأول بعد سلسلة من 5 تعادلات.



وسيغيب عن صفوف منتخب «الديوك» لاعب الارتكاز المتألق نغولو كانتي بعد إصابته بفيروس كورونا قبل، وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان: « يجب ألا نقلل من أهمية هذه البطولة، لقد حلت مكان المباريات الودية التي لم تكن تحظى بشعبية، نحن هنا من أجل هدف محدد وعلى عكس البطولات الأخرى، نحن في نصف النهائي الآن».



من جهتها، ستتطلع بلجيكا لتعويض خيبتها القارية على أرض المنتخب الذي أخرجها من الدور ربع النهائي قبل أن يمضي ويحقق اللقب.



صحيح إن رجال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بلغوا مرحلة متقدمة أكثر من فرنسا في البطولة القارية، إلا أن الخيبة كانت كبيرة للمنتخب الذي يتصدر ترتيب المنتخبات في العالم بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



مارتينيز قال «ليس هناك من ثأر، لكن رغبة في التقدم والوصول إلى النهائي والإفادة من هذه المباراة الكبيرة».



ويعود اللقب الوحيد لبلجيكا في تاريخها الى ذهبية أولمبياد 1920 على أرضها في أنتويرب، في حين فشل الجيل الذهبي الحالي في تحقيق نتائج مميزة بعد اكتفائه ببرونزية مونديال روسيا على حساب إنجلترا.



وستشهد المباراة على ملعب أليانز ستاديوم الخاص بيوفنتوس أمام 20 ألف مشجع بسبب بروتوكولات جائحة كورونا، مواجهات بين أبرز نجوم الكرة المستديرة نحو لاعبي الوسط بــول بـوغبا وكيفن دي بـروين والمهاجمين كريــــم بنــزيما وروميلـــو لوكاكو ومبابــي وإيدين هازارد وغيرهم.