أعرب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز عن أمله في حسم صفقة مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي كيليان مبابي في يناير قبل أن يتراجع عن كلامه.



وقال بيريز خلال زيارة له الى الوسيلة الإعلامية الجديدة «إل ديباتي» في يناير: ستكون لدينا أنباء عن مبابي، نأمل أنه في تاريخ الأول من يناير يكون الأمر قد حسم.



بيد أن بيريز سرعان ما قام بتوضيح تصريحاته بعد ساعات قليلة في حديث الى راديو مونتي كارلو بقوله: «أقوالي إلى «إل ديباتي» نقلت بطريقة خاطئة، ما قلته انه ينبغي انتظار العام المقبل لمعرفة الأخبار وهذا في إطار الاحترام الذي نكنه لنادي باريس سان جرمان والعلاقة الوطيدة التي تربطنا به.

وتأتي تصريحات بيريز بعد ان تقدم نادي العاصمة الإسبانية بعرض مقداره 180 مليون يورو الى سان جرمان من أجل الحصول على خدمات مبابي خلال الصيف لكن النادي الفرنسي رفض العرض.

وبالتالي بات مبابي (22 عاما) في وضع يسمح له بالتفاوض مع اي ناد يرغب في الحصول على خدماته اعتبارا من مطلع عام 2022 كون عقده سينتهي مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو المقبل.



وكان مبابي خرج بتصريحات صحافية لراديو مونتي كارلو بالامس وصحيفة «ليكيب» الرياضية الثلاثاء أكد فيها انه أعلم ناديه برغبته في الرحيل في وقت مبكر من الصيف، بيد أن مبابي بقي غامضا في حديثه لصحيفة «ليكيب» عما إذا كان لايزال يرغب في الانتقال الى ناد آخر في نهاية عقده، وقال في تصريحات: «أنا في عالم كرة القدم منذ فترة طويلة لكي أعرف تماما أن حقيقة الأمس قد لا تكون حقيقة اليوم أو حقيقة الغد، لو قيل لي إن ميسي سيلعب مع باريس سان جرمان لما كنت صدقت ذلك وبالتالي لا ندري ماذا يمكن ان يحصل».