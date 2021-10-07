توجه محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، إلى مقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق معاني الولاء والانتماء والوفاء والأمنيات القلبية بالصحة والعافية وطول العمر، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لتولي سموه مهام ولاية العهد.



وقال الخالد: في هذه المناسبة العزيزة على القلوب، نستحضر بمزيد من التقدير والفخر والاعتزاز مسيرة عطاء سموه في خدمة وطنه وأهله باقتدار وإخلاص وتفان وبصماته المضيئة التي مازالت قائمة في مختلف المناصب التي تقلدها والجهات بالغة الاهمية التي تولى مسؤوليتها على مدى عقود عديدة حافلة بالبذل والانجاز والعمل بلا كلل.



وأضاف محافظ الاحمدي: نسأل المولي سبحانه لسموه التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية كخير عضد وسند وعون لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء في كويتنا الغالية على الصعد كافة، وتحقيق المزيد من تقدمها وازدهارها والرخاء لأهلها وأن يديم عليها جل وعلا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد وسموه حفظهما الله ورعاهما، انه نعم المجيب.