بدر الخرافي: توقيع الاتفاقية يحقق إستراتيجية الشركة بما يخدم مصالح وأهداف المساهمين



أعلنت شركة الخليج للكـابــلات والصناعـــات الكهربائية، الرائدة في مجال تصنيع الكابلات والاسلاك الكهربائية والهاتفية ووصلات الكيبل على مدى اكثر من 46 عاما في الكويت، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة مجموعة كابلات الرياض من المملكة العربية السعودية، وذلك لإنشاء مصنع محلي متخصص في إنتاج كابلات ذات الجهد العالي، أو ما يعرف بكابلات الضغط العالي والذي يعد الاول من نوعه في الكويت.



واوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن توقيع الاتفاقية شهد حضور كل من: رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات م.بدر ناصر الخرافي، والمدير التنفيذي للمبيعات والتسويق وتطوير الاعمال م.عبدالرزاق زيد الضبيان، وأعضاء مجلس الادارة ومالكي شركة مجموعة كابلات الرياض سامر حمدي الزعيم، وفراس سمير البيات. في هذا السياق، قال م.بدر ناصر الخرافي ان توقيع هذه الاتفاقية يحقق استراتيجية الشركة التوسعية من خلال التعاون المشترك الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات السوق بتنويع منتجات الشركة ومصادر إيراداتها بما يخدم مصالح وأهداف مساهمي الشركة. وأضاف أن هذا النوع من الصناعات سيساهم في تنمية القطاع الصناعي المحلي ورفع مستوى الإنتاجية من خلال تطبيق استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ناهيك عن أثره في رفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي.



وكذلك تقديم قيمة مضافة للمنتجات المحلية بنحو 320 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الاولى وانطلاقة واعدة للقطاع الصناعي ودعم للتنمية البشرية من خلال توفير فرص عمل للشباب الكويتي حديثي التخرج وخدمات تدريب ونشاطات بحث علمي. متمنين أن يكون لدينا حصة كبيرة من حجم المشاريع المستقبلية.



ويعد هذا النوع من الصناعات التحويلية مهمة واساسيا في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المستقبلية المستدامة وخاصة المتعلقة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تسعى الكويت الى تطويرها وانشائها وفق خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبنية على أساس رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة».



ويعزز التعاون والشراكة بين القطاعات الصناعية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت والشقيقة المملكة العربية السعودية من خلال تحرير التجارة والتوسع في الصناعات المشتركة ذات الاهتمام المشترك والتي ستكون داعما أساسيا للتنمية بالمنطقة.