أنهى وفد من الجمعية الكويتية للإغاثة زيارته للضفة الغربية نفذ خلالها مشاريع إنسانية مختلفة استفادت منها اسر محتاجة ومؤسسات وجمعيات فلسطينية.



واستمرت زيارة الوفد عدة أيام اطلع فيها على المشاريع الممولة من الجمعية في مجالي التمكين والإغاثة وحدد احتياجات لمؤسسات أخرى سيجري العمل على تنفيذها.



وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإغاثة بالجمعية جمال النوري ان وفدا من الجمعية كان قد زار الأراضي الفلسطيني قبل أشهر للتعرف على الاحتياجات وعلى الجهات العاملة في الميدان.



وأضاف النوري لـ «كونا»: «هذه الزيارة أكثر تحديدا من سابقتها.. لدينا مبلغ محدد وتبرع من الأمانة العامة للأوقاف وتبرع من بين الزكاة والهيئة العامة لشؤون القصر ومبلغ آخر من فزعة الأقصى فجئنا لتقديم المساعدات في قطاعات وأماكن جغرافية محددة».



وأشار الى ان الجمعية قدمت خلال هذه الزيارة مساعدات منها تحرير شهادات لطلبة تخرجوا في جامعتي بيرزيت والخليل ولم يتمكنوا من دفع الرسوم الجامعية وتوزيع مساعدات في نابلس ومخيم الامعري وتوزيع سلات غذائية للمحتاجين في رام الله وفي مخيمات اللاجئين بالقدس.



وأوضح ان الجمعية ساهمت في تجهيز مركز «خرما» لأطفال التوحد في الخليل.



وعن المساعدات في القدس، قال النوري «قمنا بمساعدة تجار البلدة القديمة من خلال الغرفة التجارية في إعادة ترميم محالهم التجارية وتقديم جهاز تنفس لجناح الأطفال في مستشفى المقاصد بالقدس وسيارة لنقل المسنين داخل المسجد الأقصى».



واضاف ان الجمعية ستعمل على تقديم المساعدات في مدارس المدينة للقيام بواجبها التعليمي، لافتا الى ان المساعدات المقدمة لقطاع غزة تشمل القطاعات ذاتها وتمتد الى قطاع الايواء وشبكة المياه.



واكد النوري ان «التدخلات تركز على الجانب التنموي لتحقيق الاستدامة إضافة الى الجانب الاغاثي نظرا لوجود حالات تحتاج الى هذا النوع من التدخل».



وقال ان التدخلات تشمل خمسة قطاعات في الضفة وقطاع غزة هي الغذاء والايواء والتعليم والصحة والقطاع التنموي الى جانب مشاريع أخرى خاصة بالمسجد الأقصى.



وشدد على ان الجمعية ستستمر في تقديم المساعدات للفلسطينيين لرفع بعض من المعاناة عنهم جراء الاحتلال الإسرائيلي.



من جهته، قال مدير مؤسسة «وفا» للتنمية وبناء القدرات في رام الله المنفذة للمشاريع الممولة من الجمعيات الكويتية محيسن عطاونة ان الوفد خلال زيارته لعدد من المحافظات الفلسطينية اطلع بنفسه على الأوضاع واستمع لاحتياجات الناس وحدد أولويات التدخل للمساعدة.



وأضاف عطاونة في تصريح لـ «كونا»: «نحن كمؤسسة نهجنا ان يكون الممول والمتبرع على رأس هذه المشاريع للاطلاع عليها ليقرروا ويحددوا الجوانب ذات الاولوية».



وأعرب عطاونة عن تقديره لما تقدمه الكويت من دعم للشعب الفلسطيني وأثنى على المساعدات المقدمة من قبل الجمعيات الكويتية التي تدعم الطلاب والشباب والاسر المتعففة.