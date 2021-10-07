أكدت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، أن نجاح أي عمل درامي ليس مرتبطا بتوقيت عرضه، مشيرة إلى أن العمل الجيد يفرض نفسه بقوة على المشاهد ليتابعه.

وقالت سميحة أيوب- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: "إن الدراما اعتمدت لفترة طويلة على تقديم أعمال لعرضها فقط في الموسم الرمضاني، ولكن أصبح الفنان حاليا يقوم بتصوير مسلسلات بشكل متتالي لعرضها على مدار العام، لافتة إلى أن العديد من الأعمال الدرامية حققت نجاحا جماهيريا ونسب مشاهدة مرتفعة عند عرضها على شاشة التليفزيون، على الرغم من عرضها خارج الماراثون الرمضاني".

وعبرت سميحة أيوب، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل "إجازة مفتوحة"، والذي يتم عرضه حاليا، مشيرة إلى أن المسلسل من الأعمال الدرامية التي تجمع شمل الأسرة حول شاشة التليفزيون، لأنه يتناول العديد من القضايا الاجتماعية؛ ومن بينها مشاكل الطلاق والأبناء والدراسة.

ولفتت إلى أنها تواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة لمسلسل "إجازة مفتوحة"، منوهة إلى أنه يتبقى لها أسبوع وتنتهي من تصوير مشاهدها بالكامل في العمل.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة شريف منير، سميحة أيوب، لقاء الخميسي، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا، ونور محمود.