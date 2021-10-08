جواد بوخمسين: بريطانيا تعد من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية للكويتيين

وليام راسل: نرحب بجميع الكويتيين ونأمل في تطوير العلاقات أكثر فأكثر

الكويتيون منفتحون على العالم كله ونأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها قريباً

لم نخسر بعد الخروج من «الأوروبي» فهناك فرص كبيرة للعمل وأنا متفائل بالمستقبل

فانسن كيفين: نعتبر الكويت شريكاً مهماً ونرحب بالاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة

الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة بعد «البريكست» مضمونة ولدينا نظام مالي متطور

نعتمد في نظامنا المالي على التكنولوجيا الحديثة وهذا هو سر نجاح أي استثمار في العالم



أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين أن العلاقات الكويتية - البريطانية عميقة وجيدة على المستويين الرسمي والشعبي، موضحا أن بريطانيا تعد من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية للكويتيين.



جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه بوخمسين لعمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد وليام راسل والوفد المرافق على هامش زيارته للكويت.



ورحب بوخمسين بالضيوف، مؤكدا أن الكويتيين منفتحون على الجميع، رغم أن جائحة «كورونا» أثرت في التواصل بين الناس.



وقال: إن ديوانية بوخمسين ترحب بجميع ضيوفها، معبرا عن أمله في ان تفتح الديوانيات وأن تعود الحياة قريبا إلى طبيعتها. وقد حضر الحفل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة ورئيس ديوان حقوق الإنسان السفير جاسم المباركي وعدد من الشخصيات والقيادات في شركات مجموعة بوخمسين القابضة.



اتفاقية التجارة الحرة



من ناحيته، أعرب عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد وليام راسل عن سعادته لوجوده في الكويت ولاستضافته في ديوان بوخمسين.



وقال: إن زيارته ليست الأولى للكويت، مشيرا إلى أنه زارها في فبراير الماضي وأن لبلاده علاقات جيدة ووثيقة مع الكويت، وأجريت لقاءات عدة سواء بمسؤولين كويتيين أو رجال أعمال ومتخصصين في المجال المالي والبنكي أو من المجتمع المدني.



وأضاف: الكويت بلد محبوب بالنسبة لنا وعلاقاتنا معها تاريخية ونشعر أيضا بأن الكويت والكويتيين يحبون المملكة المتحدة.



وحول العلاقات التجارية بين البلدين، قال: إنها قوية ونحن مستمرون في تنميتها ونأمل التوقيع على اتفاقيات إضافية في هذا المجال وفي مجالات أخرى، كما أننا في مباحثات مستمرة مع الكويت ودول مجلس التعاون حول التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.



وحول التطمينات التي بالإمكان تقديمها للمستثمرين الكويتيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست»، قال: إن لندن لم تخسر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأمور تحت السيطرة وهناك فرص كبيرة للعمل، وأنا متفائل بالمستقبل.



وبشأن الوضع هناك بعد جائحة «كورونا»، قال: أعتقد أنه تمت السيطرة على الوضع رغم الموجات التي حصلت وهناك تقدم كبير في عملية التطعيم، كما أن الاقتصاد عاد يعمل بشكل طبيعي، ونحن مستمرون في «التعاون» مع دول العالم للحد من نتائج هذه الجائحة.



وأعرب عن سعادته وشكره الجزيل للأصدقاء من عائلة بوخمسين على الاستضافة الرائعة، وعلى كرم الضيافة، وقال: أنا سعيد بعلاقاتنا الوثيقة مع الكويت سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي.. ونحن نحب الكويت وشعبها.



وعن رسالته التي يوجهها إلى من سيخلفه في مهمته خلال نوفمبر المقبل، قال: عليك أن تزور الكويت وأن تقوي علاقاتك مع الكويتيين، لأن هناك رغبة لدى الطرفين في توطيد العلاقات أكثر فأكثر.



الكويت شريك مهم



من جانبه، قال عمدة لندن المالي المنتخب فانسن كيفين انه من الممتع والاستثنائي أن أتواجد في ضيافة الأصدقاء من عائلة بوخمسين فهي بالنسبة لي تجربة ممتعة، مؤكدا أن العلاقات الكويتية - البريطانية جيدة ووثيقة وتاريخية سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، مشيدا بحسن الاستقبال الذي لاقاه من قبل المسؤولين وكل من زارهم خصوصا عائلة بوخمسين.



وقال: أنتظر العودة مرة أخرى للكويت في الربيع المقبل حيث سأتسلم منصبي في نوفمبر وعند عودتي سأزور عائلة بوخمسين مرة أخرى.



وحول رؤيته لمهمته المقبلة، قال: أرى أهمية الاهتمام بالاستثمارات في المملكة المتحدة وهذا ما تطرقنا إليه خلال زيارة ديوان بوخمسين وأيضا مع المسؤولين الكويتيين ونحن نعتبر الكويت شريكا مهما في مجال الاستثمارات ونطمح لتعزيز هذه الشراكة ونرحب بالاستثمارات الكويتية.



فرص استثمارية



وفي رسالة وجهها إلى المستثمرين الكويتيين، قال كيفين: لقد عادت لندن لحيويتها وفتحت أبوابها للمستثمرين والاقتصاد، ومن يزر لندن اليوم يجد أن الحياة بها أصبحت عادية بعد تعرض العالم لجائحة كورونا وهناك التزام بالتباعد الاجتماعي، كما أن نسبة المطعمين عالية وهذا في جميع مدن المملكة المتحدة، وأستطيع القول إن المملكة المتحدة وجميع مدنها عادت الحياة إليها بشكل طبيعي، وهناك فرص استثمارية كبيرة في المملكة المتحدة وفي لندن، ونتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات خلال السنوات القليلة المقبلة.



وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال: المملكة المتحدة خرجت من «الأوروبي»، لا يمكننا الرجوع أو العودة إلى الوراء، لكن لدينا نظام مالي متميز ومتطور، والاستثمارات الأجنبية في المملكة بعد البريكست مضمونة ونحن نعتمد في نظامنا المالي على التكنولوجيا الحديثة وهذا هو سر نجاح أي استثمار في العالم.