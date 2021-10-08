أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن فتح باب الطلبات المسبقة لأحدث مجموعة من أجهزة iPhone13 عبر الموقع الإلكتروني للشركة ابتداء من اليوم الجمعة، الموافق 8 أكتوبر 2021 في منتصف الليل.



وتعد المنتجات الجديدة أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف iPhone الذكية، وتتميز بتصاميمها الرائعة والحديثة وألوانها النابضة بالحياة، وأحدث أنظمة الكاميرا، وشاشات Super Retina XDR مع ProMotion للاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر حيوية ووضوحا.

وعلاوة على ذلك، تم تزويد الأغطية الأمامية للهواتف الجديدة كليا بطبقة Ceramic Shield، لتحقق قفزة في المتانة ضمن هواتف iPhone على الإطلاق، بالإضافة إلى شريحة A15 Bionic التي صممتها Apple، وتعد أسرع شريحة في أي هاتف ذكي.



وفي هذا السياق، قال المدير الأول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: نتبنى مبدأ الاستباقية كإحدى الركائز الرئيسة لاستراتيجية الشركة، فدائما نسعى لطرح الحدث قبل حدوثه الحاسم المتوقع في سوق المنافسة، مما يعطي عملاءنا الأولوية بالتمتع بأحدث المنتجات والأجهزة التي تهدف الى تلبية متطلبات العميل العصري المتنامية والمتغيرة.



الأبواب مفتوحة للحجز المسبق لمجموعة هواتف iPhone13 Mini وiPhone13 وiPhone13 Pro وiPhone13 Pro Max الجديدة كليا، علما أنه سيتم توفير الأجهزة في أفرع مختارة وعلى المتجر الإلكتروني للشركة www.ooredoo.com.kw.