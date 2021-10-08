

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع عن أن فتح باب التخصيص لأصحاب الطلبات الإسكانية المسجلة حتى 31 ديسمبر 2000، سيكون في 25 أكتوبر الجاري.



وقال الشايع في تصريح صحافي، إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافق خلال اجتماعه الاعتيادي أمس على البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيع قسائم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني على المخطط، معلنا عن التنسيق بين قطاعات المؤسسة المختلفة للبدء في توزيع المرحلة الاولى من القسائم بدءا من 1 ديسمبر المقبل، وسيتم توزيع بطاقات القرعة يومي 2 و5 ديسمبر المقبل، يليهما توزيع بطاقات الاحتياط ان وجدت في 6 و7 من الشهر ذاته.



وأضاف سيكون موعد القرعة المخصصة للدفعة الأولى من القسائم في مشروع جنوب سعد العبدالله في 12 ديسمبر المقبل، لافتا الى انه وجه بشكل مباشر جميع القطاعات المعنية في المؤسسة الى إعداد البرنامج الزمني اللازم لتوزيعات مشروع جنوب سعد الاسكاني حتى لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ آلية التوزيع.



وذكر أن المشروع سيلاقي رغبة كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، وسيحتوي على 22152 وحدة سكنية سيتم توزيعها على المخطط، بالإضافة إلى زيادة 6 آلاف وحدة سكنية تقريبا بعد موافقة المجلس البلدي.