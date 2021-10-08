قامت شركة عسل معجزة الشفاء بافتتاح مهرجان «تذوق العسل» برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، والذي أقيم في معرض عسل المعجزة بريميوم في منطقة الشويخ بحضور جماهيري.



وفي سياق متصل، قال خبير إنتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد قاسم المجددي: ابتكرنا بوفيه للعسل لتوعية الجمهور بخصائص أنواع العسل المختلفة، يضم أجود أنواعه في العالم، بهدف تثقيف المستهلكين بمعلومات تخص العسل ومشتقاته بالإضافة الى منتجات متعددة يدخل في تكوينها العسل.



وأضاف: لوحظ خلال المهرجان الذي يحتوى على مفآجات جيدة في الأسعار إقبال كبير على المنتج الوطني المتمثل في عسل السدر الكويتي من مناحل الشركة في الكويت، مشيرا إلى أن المهرجان سيستمر حتى 10 أكتوبر الجاري.



هذا، شهد المهرجان حضور شخصيات عامة وعدد من الرموز الإعلامية والصحافيين ولفيف من نشطاء المجتمع المدني في شتى المجالات بالإضافة الى عدد من الأطباء المتخصصين في مجال التجميل والأسنان الذين أبدوا رأيهم في منتجات العسل الوقائية والتجميلية من كريمات ومستحضرات تجميل وخلطات مميزة.