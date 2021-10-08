«كلما نشب خلاف بين زوجته وابنته، قال لزوجته: أنت لا تحبين أطفالي!»
ستيفاني غريشام، السكرتيرة الإعلامية للرئيس السابق ترامب، عن لحظات نشوب خلاف بين ميلانيا ترامب وإيفانكا ترامب، في كتابها الجديد.
«المناعة تهبط إلى 20% بعد 6 أشهر من اللقاح»
د.ليث جمال أبورداد، من جامعة ويل كورنيل بقطر، ينشر دراسة طبية دولية تؤكد هبوط مناعة لقاحي فايزر ومودرنا بعد 6 أشهر من الحصول على اللقاح.
«القبض على شخص هارب ماراثون طويل وليس عملية خاطفة»
دوين شابمان، الأميركي صائد الهاربين من العدالة، عن خطة بحثه عن برايان لوندري، خطيب غابي بيتيتو، الأميركية التي وجدت مقتولة مؤخرا.
«جلبوا له أقلاما ملونة ليظهروه بمظهر الطفل البريء»
القاضية الأميركية إليزابيث شيرار، تؤنب محامي الدفاع عن نيكولاس كروز، المدان بإطلاق النار في مدرسة أميركية حيث قتل 17 شخصا، لإحضار أقلام ملونة له أثناء المحاكمة.
«أشعر بأن الحمل انزاح عن كاهلي أخيرا»
دانيال كريغ، الممثل البريطاني، بعد إطلاق آخر أفلامه في دور جيمس بوند.