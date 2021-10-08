«القبض على شخص هارب ماراثون طويل وليس عملية خاطفة»

دوين شابمان، الأميركي صائد الهاربين من العدالة، عن خطة بحثه عن برايان لوندري، خطيب غابي بيتيتو، الأميركية التي وجدت مقتولة مؤخرا.