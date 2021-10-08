

استقبل مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د. ماجد سليمان العازمي في مقره الرئيسي وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور نسرين الربيعان ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت، ونادر النقيب ـ الرئيس الاقليمي لشراكات القطاع الخاص، وذلك لمناقشة مجالات التعاون.



ورحب د.ماجد العازمي بالوفد، معربا عن اعتزاز البيت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، موضحا أن بيت الزكاة إحدى ركائز العمل الخيري والإنساني في الكويت التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها مركزا للعمل الإنساني.



بدروه، اثنى وفد مفوضية السامية للأمم المتحدة على الدور الخيري والإنساني الذي يقوم به بيت الزكاة داخل الكويت وخارجها، شاكرا مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد سليمان العازمي على حسن الاستقبال والضيافة، متمنيا تعزيز أواصر هذا التعاون لما يخدم العمل الخيري الإنساني.