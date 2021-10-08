أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن انطلاق مشروع «مصرف تسبيل المياه»، وذلك بالشراكة الإستراتيجية مع إدارة المصارف الخاصة في الأمانة العامة للأوقاف تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية، بهدف توفير ماء صحي في عبوات مبردة وجاهزة، حيث تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى المحاجر الصحية وبعض مؤسسات الدولة مثل وزارة الصحة ومراكز خدمة المواطن في وزارة الداخلية والمساجد وأماكن تواجد العمال وفي الأسواق العامة، إضافة إلى العديد من المؤسسات والأماكن الأخرى لنصل من خلاله إلى الأكثر حاجة في المناطق المختلفة داخل الكويت، وذلك عن طريق سيارات نماء الخيرية المتنقلة الحديثة والمجهزة بأحدث أساليب التبريد التي تستخدم في هذا المشروع الحيوي.



في هذا الصدد، قال م.وليد البسام، مدير إدارة العمليات والتمكين في نماء الخيرية، إن مثل هذه المشاريع الخيرية من شأنها تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم والعون والمساعدة لأصحاب العوز والحاجات وغير القادرين والمتضررين، مشيرا إلى أن تبريد الأكباد، وإطفاء حرارة الظمآن من أعظم الأبواب التي تقود إلى الجنان، وهو باب عظيم لإذهاب الأسقام، وبه تكون الصدقة جارية عن النفس والوالدين والولدان.



وأثنى البسام على الشراكة الإستراتيجية بين نماء الخيرية وإدارة المصارف الخاصة في الأمانة العامة للأوقاف، مؤكدا أن نماء تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الإستراتيجية الرامية نحو تفعيل دور الشراكات مع جميع المؤسسات الحكومة والخاصة والهيئات المانحة نحو تقديم العون والمساعدة والدعم للمحتاجين والمعوزين والملهوفين، مؤكدا دور الأمانة العامة للأوقاف في تعزيز دور الوقف في تنمية المجتمع ومساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت.



وأكد البسام أن نماء الخيرية توفر ماء نظيفا في عبوات مبردة وجاهزة للعمال في حرارة الجو الشديدة، إذ تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى أماكن تجمعات العمال الذين يعملون في هذه الأجواء وتزويدهم بالماء البارد وخصوصا في الطرق والمستشفيات والأماكن الحيوية، مشيرا إلى أن نماء وزعت منذ بداية عام 2021 إلى 30 أغسطس أكثر من 11 مليون عبوة مياه في أكثر من 600 موقع في الكويت، بشراكة مع إدارة المصارف الخاصة في الأمانة العامة للأوقاف، ونستهدف خلال التعهد الجديد للأمانة العامة للأوقاف توزيع أكثر من مليون و700 ألف عبوه إلى نهاية العام.