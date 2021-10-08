ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها مساء اليوم الخميس عن تمكن فرق الإطفاء من انقاذ سبعة عمال احتجزوا بعد اندلاع حريق في برج قيد الهدم في ساحة الصفاة بمحافظة العاصمة وتمكنت من السيطرة على الحادث دون وقوع اي اصابات.



واوضحت الادارة أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 6:56 مساء ليتم على اثره توجيه فرق الإطفاء من مراكز المدينة والهلالي والسالمية والاسناد، ليتبين عند وصولها للموقع أن الحريق منتشر في الأدوار الثلاثة الأولى، والبرج مكون من 15 طابقا.



وقد سارعت الفرق بعملية انقاذ العمال المحتجزين في الأدوار العلوية وتمت مكافحة الحريق مع استخدام آليات السلالم التي ساهمت في إخماده ووقف انتشاره والسيطرة عليه بشكل كامل.



هذا، وباشرت فرق التحقيق والوقاية عملها لمعرفة ملابسات الواقعة.