هادي العنزي



قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة في اجتماعه رقم (45) الموافقة على طلب نادي الكويت باستضافة وتنظيم البطولة العربية للأندية الـ34 لكرة السلة للرجال، حيث أرسل الاتحاد مخاطبا نظيره الاتحاد العربي للاطلاع والرد.



وقد قدم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت مستويات متميزة في البطولة الحالية والتي اختتمت مساء أمس بالإسكندرية، إذ تمكن «العميد» من الوصول إلى المباراة النهائية كأول فريق كويتي يصل لهذا الدور عربيا.



إلى ذلك، يغادر أمين سر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز اليوم إلى دبي لحضور الاجتماع الذي دعت له اللجنة التنظيمية لبطولات الخليج مع أمين سر الاتحاد الآسيوي اللبناني هاكوب خاجريان لمناقشة النظام الجديد لبطولات الخليج للأندية المؤهلة إلى نهائيات آسيا.



وكانـــــت اللـجـنــة التنظيمية قد دعت أمناء سر والمديرين التنفيذين في الاتحادات الخليجية للاجتماع بناء على طلب الاتحاد الآسيوي للعبة، إذ يرغب الاتحاد الآسيوي في تغيير نظام البطولة الخليجية للأندية المؤهلة لنهائيات آسيا من نظام التجمع إلى نظام الذهاب والإياب، وذكر الخباز أن البطولة الخليجية للأندية تقع تحت إشراف الاتحاد الآسيوي كونها مؤهلة لنهائيات آسيا، مشيرا إلى انه سيحضر الاجتماع ويبدي وجهة نظره فيما يخص تغيير نظام البطولة، لافتا إلى أنه يميل إلى نظام الذهاب والإياب، لما لها من خلق منافسة قوية بين الأشقاء الخليجيين، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري المتوقع الذي تشهده تلك المباريات.