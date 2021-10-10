«الطلب يستعيد عافيته بقوة مسببا عاصفة كاملة للعرض»
كريس تانغ، عميد كلية اوكلا الأميركية، يؤكد أن السوق الأميركي والدولي يشهد حاليا عجزا في قدرة العرض على مسايرة الطلب العائد بقوة.
«مع دانيال كريغ، لم يعد جيمس بوند لعوبا، بل صار يحترم النساء»
ليا سيدوكس، الممثلة الأميركية، عن تقييم تجربة دانيال كريغ في دور جيمس بوند.
«أتناول الدجاج واللحوم والبيض نيئا دون طهي منذ 3 سنوات»
ويستن رو، أميركي (39 سنة)، من نبراسكا، يوثق عبر يوتيوب تجربته في أكل الدجاج واللحوم والبيض من دون الخضوع لعملية طهي، ويؤكد تحسن صحته.
«تصوير مشاهد الحب يتم بحضور 30 شخصا بالاستديو على الأقل»
جاك غايلنهال، الممثل الأميركي، متحدثا عن كيفية تصوير المشاهد العاطفية في هوليوود.
«أتعلم قيادة طائرة حربية من الحرب العالمية الثانية»
توم كروز، الممثل الأميركي، عن استعداداته الحالية لتصوير مشاهد المطاردة في فيلمه الجديد من سلسلة «مهمة مستحيلة».