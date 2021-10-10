«أتناول الدجاج واللحوم والبيض نيئا دون طهي منذ 3 سنوات»

ويستن رو، أميركي (39 سنة)، من نبراسكا، يوثق عبر يوتيوب تجربته في أكل الدجاج واللحوم والبيض من دون الخضوع لعملية طهي، ويؤكد تحسن صحته.