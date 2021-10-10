تعقد جمعية الإغاثة الإنسانية الجمعية العمومية العادية المؤجلة بسبب جائحة فيروس كورونا، للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020 في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الاثنين 11 الجاري بمنطقة شرق - شارع جابر المبارك برج السنابل الدور 40، بالتنسيق مع وزارة الشؤون.



وسيناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية البنود الآتية: عرض التقرير الإداري لعام 2020، وعرض التقرير المالي لعام 2020، والاطلاع على الميزانية التقديرية لعام 2021، حيث تنص المادة رقم 24 من النظام الأساسي للجمعية يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور 10 أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة.